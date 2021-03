Grammy Awards 2021: guarda qui i video degli highlights

Dal trionfo di Beyoncé, che vincendo quattro premi - su nove nomination - è diventata l'artista donna più premiata nella storia dei Grammy Awards, alla conquista del "Record of the Year" da parte di Billie Eilish, che con "Everything I wanted" ha fatto il bis dopo essersi aggiudicata lo stesso premio anche l'anno scorso con "Bad guy". Passando per le esibizioni di Dua Lipa, Harry Styles, Post Malone e degli altri protagonisti del pop, del rock e del rap internazionale che stanotte a Los Angeles hanno partecipato all'edizione 2021 della cerimonia di consegna dei premi, tra i più ambiti nel settore musicale, la prima realizzata in epoca di pandemia. Ecco i video dei momenti migliori e gli highlights dei Grammy Awards 2021.

Beyoncé è stata l'artista più premiata di questa edizione: con i premi "Best r&b Performance" (per "Black parade"), "Best Music Video" (per "Brown skin girl"), "Best Rap Performance" e "Best Rap Song" (per "Savage", con Megan Thee Stallion) l'ex Destiny's Child è diventata la donna più premiata nella storia dei Grammy , con ben 28 statuette, battendo la musicista bluegrass e country Alison Krauss (ne ha vinte 27 nel corso della sua carriera).I premi principali sono stati vinti tutti da artiste donne: Billie Eilish si è aggiudicata il "Record of the Year" per "Everything I wanted", Taylor Swift l'"Album of the Year" per "Folklore", H.E.R. il "Song of the Year" per "I can't breathe" e Megan Thee Stallion il "Best New Artist", battendo la concorrenza di - tra le altre - Doja Cat, Noah Cyrus (è la sorellina di Miley) e Phoebe Bridgers.