Leo Meconi: guarda il video del nuovo singolo ‘You can trust me’ con Paolo Fresu

Leo Meconi, tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube, ha pubblicato il video del suo nuovo singolo “You can trust me” con Paolo Fresu.

Il brano del giovane cantautore in collaborazione con il trombettista sardo è stato pubblicato lo scorso 29 gennaio e ha fatto seguito ai due singoli “Self-respect” e “Angels & outlaws”, intervallati dalla partecipazione di Leo Meconi a X-Factor 2020.

Ecco la clip della canzone, disponibile sul canale YouTube dell’artista:

Leo Meconi, classe 2004, ha iniziato a maneggiare la chitarra dall'età di 7 anni ed ha iniziato a comporre le sue prime canzoni a 12 anni. Influenzato sin da piccolo dalla musica di Bob Dylan, Johnny Cash, Elvis Presley e soprattutto di Bruce Springsteen, negli ultimi anni Leo si è appassionato anche a Ed Sheeran, Shawn Mendes e Lewis Capaldi.

Dopo aver presentato due raccolte digitali dal titolo “It’s just me... and my guitar” con cover di brani di altri artisti e quattro brani inediti scritti da lui, Leo Meconi ha pubblicato nel novembre 2019 il suo album d’esordio, “I’ll fly away”, con la produzione artistica curata da Dodi Battaglia. L'anno seguente Leo, che il 5 luglio 2016 ha debuttato sul palco di San Siro con Bruce Springsteen, ha pubblicato i due singoli “Self-Respect” e “Angels & outlaws”, intervallati dalla sua partecipazione a X-Factor 2020. Lo scorso 29 gennaio il giovane cantautore ha presentato il brano, “You can trust me”, che conta della collaborazione del trombettista Paolo Fresu, e a cui ha fatto seguito la canzone “Just a matter of time” dal progetto “Zero4leo”.

La prima playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos, include il video di una versione piano e voce di “I’ll fly away” di Leo Meconi.