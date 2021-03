L'attitudine riot di Francesca Michielin

Arriva un momento, durante l'intervista, in cui il volto di Francesca Michielin di fronte alla webcam si fa contratto e contrariato. Succede quando gli chiedi: "Ma non ti senti un po' sottovalutata?". Il suo primo podcast, "Maschiacci", lanciato lo scorso 25 febbraio nel giorno del suo 26esimo compleanno, comincia con questa domanda: "Un uomo che scrive le sue canzoni è per tutti un cantautore. Mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante: perché?". Appunto: perché? In sottofondo, a rimarcare l'irritazione della cantautrice veneta, ci sono le schitarrate di "Stato di natura", il pezzo crossover in stile Rage Against the Machine che ha inciso con i Maneskin: "Rivendichiamo per il corpo la libertà / ma critichiamo una ragazza che si veste come le va / c'insegnan che la donna è madre, una pin up che guida male / ma il navigatore ha quella voce là / dell'immagine servile con cui ci avete dipinte / con il fatto di sentirci obbligate se respinte / usate il nostro seno ovunque, una cosa normale / ma se allattiamo in pubblico 'non si fa, è immorale'". Il brano è il manifesto del suo ultimo album, "Feat", uscito l'anno scorso e tornato nei negozi il 5 marzo in concomitanza con la partecipazione della cantautrice al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Fedez con "Chiamami per nome": dati per favoriti dai pronostici alla vigilia, alla fine si sono classificati secondi proprio dietro alla band romana. Oltre al duetto con il rapper, del repack fanno parte anche quelli con Vasco Brondi ("Cattive stelle"), Mecna ("Se fossi") e Colapesce ("Pole position"), che sono andati ad aggiungersi al lunghissimo elenco iniziale degli ospiti, da Max Gazzè a Fred De Palma, da Shiva ai Coma Cose, da Elisa a Giorgio Poi. "Le realtà musicali si stanno frizionando: io, per dire, non so più cosa sia l'indie oggi. Forse è proprio Giovanni Truppi, di cui porto la maglia", dice lei.



Intanto: com'è stato tornare in gara a Sanremo cinque anni dopo "Nessun grado di separazione"?

"Strano.

All'epoca avevo 20 anni, praticamente l'età che hanno i Maneskin oggi. Quello era un Sanremo diversissimo da questo: c'era un'altra concezione della musica".



Cioè?

"Quest'anno c'è stata un'apertura maggiore alla musica che gira fuori da Sanremo. Il cast rispecchiava di più il panorama discografico e la sua diversità. Mi ricordo che nel 2016 tutti mi dicevano: 'Il tuo è il pezzo più moderno'. E io pensavo: 'Ma è di una classicità disarmante...'. Non mi sembrava una canzone così d'avanguardia. La sfida che affrontai fu quella di presentarmi con un pezzo che mi rappresentasse e che al tempo stesso fosse sanremese, ma a modo mio. Arrivavo da un percorso di soli singoli, una cosa innovativa per l'epoca: dopo 'Magnifico' avevo pubblicato 'L'amore esiste', 'Battito di ciglia' e 'Lontano', canzoni abbastanza 'prog' per il pop dell'epoca. Pensai: 'Voglio riuscire a mantenere quel sound, ma con una scrittura più larga'".



Oggi faresti una scelta diversa?

"Difficile portare nel 2016 in gara a Sanremo un pezzo come 'Battito di ciglia'. Magari oggi ci proverei. Ma quelli erano altri tempi proprio per la musica".



Detto da te, tra gli under 30 in gara quest'anno, fa un certo effetto. Ma non trovi che anche il cast del 2016 fosse la fotografia di quella che era la musica italiana in quel momento? In gara tra i big c'erano il vincitore di "X Factor" Lorenzo Fragola, Clementino, Annalisa, Alessio Bernabei solista dopo i Dear Jack, che invece gareggiavano con un altro cantante, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato, anche lei reduce da "Amici".

"Però 'Mainstream' di Calcutta era uscito già da qualche mese".

"Voglio dire che se 'Mainstream' fosse uscito nel 2020, quest'anno Calcutta a Sanremo ci sarebbe stato, secondo me. In passato, forse, c'erano più paletti e preconcetti. Madame il suo disco d'esordio lo sta pubblicando ora, ad esempio. Amadeus ha fatto un lavoro prezioso di ascolto"."È un ragionamento. Penso che avevamo tutti bisogno di musica, in generale. Tutti fanno musica e la vogliono far bene, farla conoscere al grande pubblico, a partire da chi, come La Rappresentante di Lista o Colapesce e Dimartino, aspettava da tempo la consacrazione. Ora mia nonna conosce anche loro, oltre a Orietta Berti ( ride )"."Viviamo in un paese in cui si confonde la spontaneità con la preparazione"."Se sei preparato, non sei spontaneo. C'è questa cosa un po' alla Boris, a cazzo di cane , anche nella vita vera. E invece non è così. Prima di arrivare sul palco bisogna prepararsi molto. Io e Federico abbiamo studiato il pezzo, siamo andati dallo stesso insegnante di canto, ci siamo supportati a vicenda. Il fatto è che quel palco ha un'energia pazzesca e ognuno trasmette la propria emotività in maniera diversa"."Questo Festival è stato una sorta di 'la', un diapason, dopo un anno di inattività. È stato un modo per raccontare una crescita di palco, di contenuti, di testi. Quando inizi a fare questo lavoro a 16 anni, tutti pensano che sei una ragazzina per almeno altri cinque o sei anni. Invece è importante manifestare sempre il proprio racconto, l'evoluzione"."La racconta il mio ultimo disco, 'Feat'. Contiene tutte le mie nature. Ho voluto sperimentare al massimo. Lo confermano anche i quattro pezzi inclusi nella nuova versione, 'Fuori dagli spazi', quelli con Fedez, Vasco Brondi, Mecna e Colapesce: sono evoluzioni di mie nature precedenti. Ho invitato i colleghi a dare una loro prospettiva, perché questo è un progetto di continuo confronto con l'altro. Poi ho scritto anche altre canzoni: le sto coltivando, ma in questa fase della mia carriera non mi sentivo ancora pronta per un disco tutto mio"."Adesso continuerò a fare quello che ho sempre fatto. Intanto suonare, perché la mia dimensione preferita è quella. E poi porterò avanti i miei progetti. Ho iniziato a scrivere anche per altri"."In realtà iniziai scrivendo proprio per Fedez, nel 2012: 'Cigno nero' fu il mio primo pezzo. Alla fine la registrammo insieme, ma inizialmente avrebbe dovuto cantarlo solamente lui"."Dissi tanti 'no'. E feci una scelta non scontata: tornai al liceo. Io sono sempre stata una con i piedi per terra: non avrei mai mollato la scuola per fare un salto nel vuoto. C'è da dire, poi, che l'album uscì nove mesi dopo 'X Factor', una scelta in controtendenza. E tra 'Cigno nero' e il disco successivo lavorai in teatro con Battiato e Alice a 'La ragazza con l'orecchino di perla'. Mica robetta"."Da un paio d'anni. Ma non posso parlarne perché i progetti che dovevano uscire alla fine non sono ancora usciti, tra una cosa e l'altra. A me piace stare in studio e scrivere a prescindere da tutto"."Non lo so nemmeno io. Lo dirà il tempo. In testa ho idee nitide. '2640' era un disco personale, intimo. Con 'Feat' ho inciso una sorta di divertissement. Dal pop al rock, passando per il jazz e l'elettronica: faccio qualsiasi cosa. Ogni disco è figlio del suo tempo"."La giro al maschile, questa domanda: se io fossi un cantautore, un musicista, direste che nel mio percorso sono stata sottovalutata?"."Se io in questo momento mi chiamassi Francesco Michielin, tutti direbbero che la mia è stata una carriera incredibile, finora"."Sì. Perché arrivare a 26 anni con una carriera di dieci alle spalle, aver venduto un milione e mezzo di copie, aver fatto concerti sempre diversi, una volta classici, una volta pop, una volta techno, aver fatto quattro dischi tutti diversi tra loro, composto una colonna sonora jazz, aver collezionato non poche collaborazioni, aver avuto anche riconoscimenti internazionali, aver partecipato a due festival di Sanremo arrivando in entrambi i casi sul podio, facendo anche un po' l'attivista; ecco, secondo me tutto questo è una figata"."Secondo me le donne sono sottovalutate tantissimo, in questo paese. È una questione culturale. La mia è la generazione che si trova in mezzo e che lotta per cambiare le cose: è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare"."Penso di essere stata molto fortunata nel mio percorso, perché ho avuto un sacco di opportunità".