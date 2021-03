Gran Bretagna: riaprono i negozi Rough Trade

La Rough Trade ha annunciato che riaprirà tutti i suoi negozi di dischi nel Regno Unito il prossimo mese. Via social network la società ha confermato che Rough Trade East e Rough Trade West a Londra, Rough Trade Nottingham e Rough Trade Bristol apriranno i battenti il prossimo 12 aprile.



A partire da questa data, tutta la vendita al dettaglio non essenziale può riaprire dando inizio alla fase due della graduale "tabella di marcia" compilata dal governo britannico per uscire dallo stato di emergenza imposto dal coronavirus. L'obiettivo finale dovrebbe portare la Gran Bretagna ad eliminare tutte le restrizioni sociali entro il 21 giugno.

Questo il messaggio pubblicato dalla Rough Trade: "I team dei nostri negozi sono entusiasti di tornare ad aprire a pieno regime, con centinaia di nuove uscite tra musica e libri. Aspettatevi un nuovo layout per il nostro catalogo di LP e CD e un sacco di nuovi stock Rough Trade Vintage... Un enorme grazie ancora una volta per il vostro incredibile supporto e la vostra pazienza dall'inizio dell'anno (e negli ultimi 12 mesi). Questa volta speriamo di tornare per sempre."

Per l'accesso ai negozi i clienti saranno tenuti ad indossare maschere, guanti e a utilizzare disinfettanti per le mani in linea con le indicazioni del governo.