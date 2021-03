Phoebe Bridgers, nuove versioni di "Kyoto" e "Summer's end"

Phoebe Bridgers ha registrato una nuova versione di "Kyoto", uno dei brani del suo album "Punisher", con la partecipazione di Jackson Browne. I due avevano già suonato insieme la canzone lo scorso febbraio, al Tibet House US Benefit Concert - in quell'occasione con loro c'era anche Philip Glass:

L'altro brano pubblicato dalla cantante è una cover di "Summer's end" di John Prine, questa incisa con Maria Taylor ai cori. La Bridgers aveva già cantato "Summer's end" lo scorso anno, per una session domestica realizzata per "Pitchfork":



Phoebe Bridgers è candidata quest'anno a quattro Grammys: Best New Artist, Best Alternative Album (per "Punisher"), Best Rock Song and Best Rock Performance (entrambe per “Kyoto”). La cerimonia di conferimento dei Grammys si terrà domenica 14 marzo prossimo.