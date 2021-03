Guarda i Foo Fighters fare la cover di ‘Shadow dancing’ di Andy Gibb: video

Dopo aver reinterpretato il brano “You should be dancing” dei Bee Gees, i Foo Fighters, tra gli artisti che hanno preso parte all’evento benefico trasmesso in streaming lo scorso week end, “Rock-N-Relief”, hanno nuovamente reso omaggio ai fratelli Gibb.

Questa volta Dave Grohl e soci si sono cimentati nella rilettura di un pezzo di Andy Gibb, fratello minore di Barry, Robin e Maurice. Dopo aver aperto il suo set pre-registrato con l’esecuzione di “Making a fire” dal suo più recente album, “Medicine at midnight”, il gruppo del già batterista dei Nirvana ha eseguito una propria versione di “Shadow dancing”, un classico della disco. La cover del brano del 1978 ha visto l’addetto ai tamburi della band di “In your honor” Taylor Hawkins impegnato sia alla batteria che nell’interpretazione vocale.

La performance dei Foo Fighters è disponibile nel video riportato di seguito a 5 ore e 40 minuti.

Ecco la canzone, scritta da tutti e quattro i fratelli Gibb, originariamente interpretata da Andy e title track del suo album del 1978, "Shadow dancing".

I Foo Fighters hanno eseguito la cover di “You should be dancing” dei Bee Gees lo scorso febbraio, durante una puntata di "Sofa Session", condotto da Jo Wiley su BBC Radio2.

Dave Grohl, che nel brano ha cantato addirittura in falsetto, spiegando il motivo della scelta della cover ha detto: "Siamo andati in studio ogni giorno e abbiamo filmato e registrato varie cose. Avevamo una lista di cose da fare e tra queste anche l'incisione di una cover per questo programma. Mentre stavamo pensando a cosa fare, qualcuno arrivò e disse: 'Hey, avete visto il documentario sui Bee Gees?'. Ero l'unico a non averlo visto. Così ho detto: 'Perché non facciamo un pezzo dei Bee Gees?'. 'E come lo vuoi fare?'. 'Beh - ho risposto io - facciamolo proprio come i Bee Gees”.