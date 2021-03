Sanremo 2021, Amadeus ci ripenserà per il 2022?

Delle consuete dichiarazioni di apertura di conferenza stampa ne sintetizziamo alcune: il Sindaco di Sanremo ("Aver portato a casa questo Festival è stato un mezzo miracolo per il quale ringrazio tutti"), Amadeus ("sono felicissimo dei risultati artistici, dei quali sono orgoglioso"), Stefano Coletta, direttore di RAI Uno ("la macchina RAI ha funzionato benissimo"), Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno ("la gara contro il Covid è stata sostanzialmente vinta"), Fabrizio Salini, amministratore delegato della RAI ("Senza lo sforzo di tutti e la dedizione di tutti questo Festival non sarebbe stato possibile. E voglio invitare Amadeus e Fiorello a ripensarci: da interisti, li invito a puntare al triplete").



Interviene telefonicamente anche Fiorello ("Da quello che ho letto sui giornali, mi chiedo cos'abbiano visto quelli che le hanno scritte - ma quale flop? E' stato un grande successo").

I risultati di audience della serata finale sono stati soddisfacenti (la prima parte dalle 21.23 alle 23.50 ha registrato 13.203.000 spettatori, pari al 49.95% di share, la seconda parte dalle 23.55 alle 25.59 ha ottenuto 7.730.000 spettatori, pari a uno share del 62.5%).



La prima domanda arriva alle 12,53.



Non c'è stato il previsto omaggio a Stefano D'Orazio, come mai?

Amadeus: "L'avevamo preparato con Fiorello. Ci scusiamo per non essere riusciti a farlo, ci dispiace molto".

Alla luce dell'invito al triplete dell'amministratore delegato, Amadeus e Fiorello ritorneranno sulla loro decisione (già annunciata) di non tornare a Sanremo nel 2022?

Amadeus: "Adesso vogliamo riposarci, poi ne riparleremo. Con Fiorello faremo una trasmissione su Radio Due, e ne siamo molto contenti".

Amadeus potrebbe, nel 2022, essere solo il direttore artistico e non il conduttore?

Amadeus: "Non l'ho mai ipotizzato, finora. Per come sono fatto io, mi è difficile pensarlo. Non so se ne sarei capace".

La RAI pensa di intervenire in futuro sulle quote di influenza delle diverse giurie?

Stefano Coletta: "Al momento la situazione ci pare equilibrata così com'è".

Il televoto dice che i Maneskin hanno ottenuto al televoto il doppio dei voti di Fedez e Michielin, pur avendo molti, molti meno follower di Fedez e Ferragni.

Stefano Coletta: "I dati del televoto verranno resi disponibili nel tardo pomeriggio di oggi. I dati delle percentuali della giuria della sala stampa e della giuria demoscopica sono online" (però non è vero, i dati online sono complessivi e non in percentuale).

La performance di Achille Lauro di ieri sera è stata forse un po' disturbante, al limite della body art - non era il caso di preavvisare gli spettatori più impressionabili?

Amadeus: "A parte il fatto che eravamo fuori fascia protetta, non abbiamo ricevuto nessuna protesta".

Ci sarà l'evento "risarcitorio" a Sanremo nella prossima estate?

Amadeus: "E' una promessa che mi sono sentito di fare, e penso che l'azienda RAI sia d'accordo, la città di Sanremo lo merita"