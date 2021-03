Sanremo 2021, è saltato l'omaggio a Stefano D'Orazio

Purtroppo, per motivi di palinsesto, questo tributo non si è potuto tenere. A ricordare il musicista romano sul palco del teatro Ariston dovevano essere Amadeus e Fiorello che avrebbero dovuto proporre "Uomini soli", canzone scritta da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, che permise ai Pooh di vincere il Festival di Sanremo nel 1990, nell'unica partecipazione del quartetto composto da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D'Orazio al festival della canzone italiana.

