Sanremo 2021, Amadeus: "Non ci sarà un Ama ter nel 2022"

Il Direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, nella sua prolusione, dichiara convintamente che questo "è stato un Festival di grande resilienza", e rivendica alla RAI di aver compiuto, organizzandolo, "un atto eroico, di grande coraggio e di grande nobiltà".

Al tavolo oggi c'è Achille Lauro (ne riferiamo a parte).



Claudio Fasulo ricorda gli ospiti di sabato sera: Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi, Alberto Tomba e Federica Pellegrini (lanceranno un sondaggio per escegliere il logo delle Olimpiadi della Neve Milano-Cortina del 2026), Serena Rossi, Tecla Insolia (canterà una canzone di Nada), Giovanna Botteri, Dardust, Umberto Tozzi e la Banda della Marina Militare.

Le domande iniziano alle 12.45.

Inevitabile quella sul prossimo Festival - è possibile un Amadeus Ter? O arriverà Alessandro Cattelan?

Stefano Coletta: "Di prossimi mandati ancora non si è parlato. Stiamo ragionando, con Cattelan, di un possibile evento, ma non si è mai detto nulla su Sanremo. Certo ci vuole più coraggio, da parte della TV generalista, nella scelta dei conduttori, nella direzione di un rinnovamento di volti e di linguaggi".

Amadeus: "Non ci sarà un Ama Ter. Se un giorno la RAI vorrà affidarci ancora il Festival di Sanremo, in futuro, ne saremo contenti, ma tre Sanremo consecutivi di Amadeus e Fiorello no, non ci saranno".

In questa edizione si è abusato dell'autotune?

Amadeus: "L'autotune è uno strumento molto impiegato nella musica di oggi, non credo che quest'anno se ne sia abusato".

Claudio Fasulo: "Da regolamento, l'autotune al Festival è ammesso come effetto e non come correttore dell'intonazione".

Come è stato stilato l'ordine di uscita di stasera? Il metodo è stato condiviso con cantanti e case discografiche?

Claudio Fasulo: "L'estrazione a sorte potrebbe fare danni impensabili. Noi lavoriamo su un'idea di rotazione dell'ordine d'ingresso, peraltro le canzoni ormai sono note. All'inizio ci sarà un riepilogo di canzoni e numeri di codice. Sui 3 finalisti, visto che tutto accade nel giro di una manciata di minuti, ci siamo affidati all estrazione del notaio. Considero ininfluente un codice o l'altro, dati i tempi ristrettissimi di emissione. Il metodo è condiviso da anni con le case discografiche".

("'Condiviso' è una parola grossa", commenta in tempo reale a Rockol Enzo Mazza, presidente della FIMI).