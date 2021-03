Sanremo 2021, la classifica finale: sul podio Ermal Meta, Maneskin, Michielin e Fedez

Per la finalissima a tre i voti sono stati azzerati ed è stata aperta una nuova votazione per decretare il vincitore del Festival di Sanremo 2021: votano il pubblico da casa tramite il televoto (peso del 34% sul risultato finale), i giornalisti della sala stampa (peso del 33% sul risultato finale) e la giuria demoscopica (peso del 33% sul risultato finale). In attesa di conoscere il nome del vincitore, ecco le posizioni dalla 4 alla 26.

