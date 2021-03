Sanremo 2021, a Davide Shorty il Premio Enzo Jannacci di NUOVOIMAIE

Un segnale di speranza per Dodi Battaglia : “Premiare un giovane significa guardare avanti, avere fiducia, non aver paura delle nuove tendenze, ma vivere la musica come arricchimento, creatività e sogno”.

La cerimonia di consegna si è svolta online per i motivi che tutti conosciamo legati all’emergenza sanitaria. Davide Shorty dopo la premiazione si è esibito in uno show case interpretando una toccante cover di “Se stasera sono qui” di Luigi Tenco e altri due brani. “Sono molto felice - ha detto - è il primo premio che ricevo”.

Il Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE , giunto alla quinta edizione, è andato a Davide Shorty in gara a Sanremo 2021 - 71° Festival della Canzone italiana tra le Nuove proposte con il brano dal titolo “Regina”. Al cantautore siciliano è stata assegnata una borsa di studio per la formazione professionale.

