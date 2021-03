I Black Crowes non hanno fretta di pubblicare un nuovo album

Il periodo di inattività dovuto alla pandemia è stato utilizzato da molti musicisti per comporre nuove canzoni e buttare giù idee per nuovi album da pubblicare in futuro e poi presentare in concerto quando la situazione sarà tornata a una parvenza di normalità.

A questa categoria di musicisti appartengono solo in piccola parte anche i Black Crowes che, nonostante abbiamo scritto nuove canzoni, hanno quale obiettivo primo e unico quello di andare in tour per celebrare come si conviene il trentesimo anniversario del loro album d'esordio "Shake Your Money Maker", uscito nel febbraio 1990, e non quello di pubblicare, quanto meno a breve, un nuovo disco di inediti.



Questo è il proposito esternato chiaramente dal frontman della band di Atlanta Chris Robinson ai microfoni di 'At Home and Social' di AXS-TV. "L'obiettivo mio e di Rich, come quello di chiunque altro, è superare questa pandemia e tornare dove possiamo fare la cosa che amiamo. Mi manca andare a vedere musica tanto quanto mi manca suonarla. Ho molti amici musicisti da tanti decenni in posti diversi del mondo e nessuno di noi lavora. Ma il nostro obiettivo principale è andare in tour".

E poi aggiunge per meglio spiegare il proprio pensiero: "Abbiamo scritto un sacco di nuove canzoni e arriveremo a fare un disco, ma non abbiamo fretta di farlo. Vogliamo metterci in viaggio. Vogliamo fare questo tour. Abbiamo messo insieme una band fantastica e vogliamo farlo."

Dopo anni di gelo e incomprensioni tra loro, i fratelli Robinson si sono riconciliati e nel novembre 2019 hanno annunciato la reunion. Una volta tornati sul palco a New York e a Los Angeles però della formazione originaria dei Black Crowes erano rimasti solo loro due accompagnati da altri musicisti: il batterista Raj Ojha, il bassista Tim Lefebvre, il chitarrista Isiah Mitchell e il tastierista Joel Robinow.