James, a giugno il nuovo album. Tracklist

Il sedicesimo album di studio dei James, "All the colors of you", uscirà il 16 giugno. La band ha pubblicato pochi mesi fa "LIVE in Extraordinary Times", una registrazione dal vivo del suo precedente album di studio "Living In Extraordinary Times".

Il nuovo album sarà il debutto dei James per la Virgin Music Label & Artists Services (già Caroline International). Parzialmente registrato prima della pandemia, l'album è stato prodotto da Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers).

Ecco il singolo che anticipa l'album e che ne porta il titolo:

Tim Booth:

"Spero che l'album rifletta i colori di questi tempi pazzeschi"

Jim Glennie:

"Jacknife ci ha spinti in territori nuovi: dopo tanti anni, ancora abbiamo voglia di metterci alla prova".





Tracklist:



1. ZERO

2. All The Colours Of You

3. Recover

4. Beautiful Beaches

5. Wherever It Takes Us

6. Hush

7. Miss America

8. Getting Myself Into

9. Magic Bus

10. Isabella

11. XYST