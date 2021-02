Ritrovati i bulldog francesi di Lady Gaga che erano stati rapiti

I due bulldog francesi della voce di “Bad romance”, rapiti a seguito dell’aggressione ai danni del dog-sitter di Lady Gaga, Ryan Fischer, avvenuta nel quartiere di West Hollywood a Los Angeles lo scorso 24 febbraio, sono stati ritrovati ma gli autori del rapimento sono ancora latitanti.

Stando a quanto riportato dall’Associated Press, i cani della cantante statunitense sono stati consegnati ieri sera da una donna a un commissariato di polizia di Los Angeles, dove dei rappresentanti di Lady Gaga hanno identificato i due quadrupedi come i suoi bulldog francesi Koji e Gustavo. Secondo i detective la donna sembra essere "non coinvolta e non associata" alla rapina.

I due amici a quattro zampe della popstar sono stati rapiti dopo che Fischer è stato aggredito e colpito da quattro colpi di arma da fuoco al petto, successivamente trovato cosciente ma in difficoltà a respirare dagli agenti di polizia intervenuti sul posto e trasportato in ospedale in condizioni “gravi”. Il fatto è accaduto mentre Ryan Fischer stava portando a spasso i tre cani di Lady Gaga, uno dei quali, di nome Miss Asia, è riuscito a scappare dalle grinfie degli aggressori, prima di essere ritrovato e riconsegnato dalla polizia a una guardia del corpo della cantante.

A seguito del rapimento, la 34enne artista americana, attualmente a Roma per girare il nuovo film di Ridley Scott, “Gucci” - pellicola sull’omicidio dell'erede della maison fiorentina Maurizio Gucci su mandato della ex moglie Patrizia Reggiani, nel lungometraggio interpretata proprio da Lady Gaga - aveva offerto una ricompensa di 500 mila dollari per il ritrovamento suoi due amati bulldog francesi.