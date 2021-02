I Modena City Ramblers festeggiano i loro 30 anni in concerto

Nel 2021 i Modena City Ramblers festeggiano il trentesimo anniversario dalla loro formazione, lo celebreranno il prossimo 17 marzo in occasione della festa di San Patrizio sul palco dell’Estragon di Bologna per un live streaming dedicato ai loro fan. I biglietti per partecipare sono disponibili sulla pagina bandcamp ufficiale dei Modena City Ramblers.

Un concerto in streaming con una serie di opzioni di acquisto e opportunità per condividere ogni momento della giornata: dalle prove del pomeriggio ai collegamenti video dal backstage, fino alla possibilità di interagire da casa con una live chat.

Concerto 30 MCR, Live Stream on St. Patrick’s day. Biglietto del costo di 15 euro che permetterà la visione del concerto celebrativo rigorosamente live dall’Estragon di Bologna.

Backstage Rambler Pass. Pass del costo di 8 euro che consentirà di essere virtualmente presenti con i Modena City Ramblers dalle ore 17.00 del 17 marzo, per le prove del pomeriggio. Sarà inoltre possibile interagire attraverso un chat, una sorta di pub virtuale in cui ci si potrà intrattenere fino all’inizio del concerto.

Una volta acquistato il biglietto si dovrà attendere la mail di conferma con le istruzioni utili per seguire l’evento. Oltre al concerto, in diretta, il pubblico avrà la possibilità anche di riguardare la registrazione dell’evento acquistato per tutte le 24 ore successive, al termine dell’evento stesso. In aggiunta ai biglietti, nel negozio virtuale sulla pagina Bandcamp sarà possibile acquistare altri optional: la T-shirt celebrativa dei 30 anni dei Modena City Ramblers e la birra in edizione limitata prodotta e creata per l’occasione.