Angus Young parla della morte di Bon Scott

Il chitarrista degli AC/DC Angus Young, intervistato da Zane Lowe su Essentials Radio di Apple Music, ha ricordato come affrontò la morte e la perdita del compagno di band e cantante Bon Scott.

Parlando di come gli AC/DC siano stati colpiti dalla morte prematura di Bon Scott nel febbraio 1980, Angus Young ha detto: "Fu uno shock, perché pensi sempre che le persone intorno a te siano giovani, hai quella cosa.

sei quasi senza paura e un po'. non so cosa sia, quando sei giovane non pensi di morire. E quindi fu una specie di shock per tutti noi e ci colpì tutti in modi diversi. Ma l'unico elemento che ci ha tenuto insieme per me probabilmente è stato Malcolm (il fratello di Angus scomparso nel novembre 2017, ndr), perché dopo poche settimane mi chiamò e mi disse, 'Cosa stai facendo?' Io risposi, 'Mi sto deprimendo, Mal'. Allora lui disse, 'Ascolta, perché noi due non torniamo a fare quello che stavamo facendo prima?'. Eravamo stati in una sala prove. È strano, la sala prove è stato uno degli ultimi posti in cui avevamo visto Bon. Disse ancora, 'Perché noi due non torniamo a quello, lavoriamo sulle canzoni e le idee, ci sediamo e lo facciamo?' Pensai, 'Ok, ci proverò'. Questo è quello che abbiamo fatto noi due e che ci ha fatto andare avanti, perché lui disse, 'Non penseremo a niente. Lo faremo e basta. Non penseremo a cosa faremo. (.) Spegniamo tutto e ci concentriamo, concentriamoci su queste idee per le canzoni' Ed è quello che abbiamo fatto.".

Bon Scott fu il frontman nei primi sei album in studio degli AC/DC. Il 33enne cantante scozzese morì per avvelenamento da alcol dopo una notte di pesanti bevute in un club di Londra, pochi giorni dopo aver partecipato a una seduta in studio di registrazione insieme a Malcolm e Angus Young dove iniziarono a lavorare sulla musica di quello che poi diventò "Back In Black" (leggi qui la recensione). Secondo il sito web AC/DC FAQ, Bon e un suo amico, un musicista di nome Alisdair Kinnear, avevano bevuto la sera del 19 febbraio 1980 e Bon apparentemente si era addormentato durante il viaggio verso casa. Kinnear non svegliò Bon e lo lasciò in macchina a dormire. Kinnear si svegliò la sera del 20 febbraio, controllò Bon e lo trovò nell'automobile privo di sensi. Non si riuscì a rianimarlo e venne dichiarato morto.

Qualche tempo fa Angus Young parlando con The Pulse Of Radio disse che la band quasi non riuscì a superare la morte di Scott. "Bon era grande... Era un frontman a tutto tondo, in più era un personaggio fantastico. Voglio dire, ha vissuto quella vita rock 'n' roll."

In un'intervista del 2010, Angus aveva avuto modo di parlare di Bon Scott: "Penso che sia solo qualcosa che fa parte di te stesso. È come se avessi perso qualcuno vicino a te, nella tua famiglia o un amico molto vicino. Hai sempre avuto la sensazione che siano lì ma, suppongo, ti mancano in senso fisico. Ci sono sempre ricordi che continuano a tornare e non importa quale sia la situazione. Puoi viaggiare, puoi rilassarti da qualche parte, andare a suonare o stare in studio, c'è sempre qualcosa che te lo ricorda".