Sanremo 2021, le cover: sarà derby tra CCCP e CSI. Ospiti Manuel Agnelli e Bersani

È stato svelato l'elenco delle cover che i big in gara al Festival di Sanremo 2021 canteranno nella terza serata, quella dedicata agli omaggi alle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Le scelte sono talvolta spiazzanti: tra gli artisti che verranno omaggiati sul palco dell'Ariston anche i CCCP e i CSI, in una sorta di derby. I primi saranno omaggiati dai Maneskin con "Amandoti", il brano scritto da Giovanni Lindo Ferretti con musica di Massimo Zamboni interpretato prima da Annarella Giudici nel 1987 nel corso dello spettacolo teatrale "Allerghia. Atto unico di confusione umana" e poi dagli stessi CCCP nell'album "Epica, Etica, Etnica Pathos" del 1990. I CSI saranno invece omaggiati da Max Gazzè - che all'Ariston sarà accompagnato dalla misteriosa Trifluoperazina Monstery Band - con "Del mondo", dall'album "Ko del mondo" del 1994. I big duetteranno con alcuni ospiti: tra gli altri, Samuele Bersani accompagnerà Willie Peyote sulle note di "Giudizi universali", Neffa sarà con Noemi su "Prima di andare via", Manuel Agnelli degli Afterhours con i Maneskin (il cantante fu giudice della band romana a X Factor).

L'elenco completo:

Aiello - "Gianna" (Rino Gaetano) con Vegas Jones

Annalisa - "La musica è finita" (Ornella Vanoni)

Arisa - "Quando" (Pino Daniele)

Bugo - "Un'avventura" (Battisti/Mogol) con I Pinguini Tattici Nucleari

Colapesce e Dimartino - "Povera patria" (Franco Battiato)

Coma_Cose - "Il mio canto libero" (Battisti/Mogol) con Alberto Radius e Mamakass

Ermal Meta - "Caruso" (Lucio Dalla) con la Napoli Mandolin Orchestra



Extraliscio e Davide Toffolo - "Rosamunda" con Peter Pichler

Fasma - "La fine" (Nesli) con Nesli

Francesco Renga - "Una ragione di più" (Ornella Vanoni) con Casadilego

Fulminacci - "Penso positivo" (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

Gaia - "Mi sono innamorato di te" (Tenco) con Lous and the Yakuza

Ghemon - Medley: "Le ragazze/Donne/Acqua e sapone/La canzone del sole" con Neri per Caso

Gio Evan - "Gli anni" (883) con i finalisti di "The Voice Senior"

Irama - "Cyrano" (Francesco Guccini)

La Rappresentante di Lista - "Splendido splendente" (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

Lo Stato Sociale - "Non è per sempre" (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo

Madame - "Prisencolinensinainciusol" (Adriano Celentano)

Malika Ayane - "Insieme a te non ci sto più" (Caterina Caselli)

Maneskin - "Amandoti" (CCCP) con Manuel Agnelli

Max Gazzè - "Del mondo" (CSI) con M.M.B.

Francesca Michielin e Fedez - Medley: "Del verde" (Calcutta) e "Le cose che abbiamo in comune" (Daniele Silvestri)

Noemi - "Prima di andare via" (Neffa) con Neffa

Orietta Berti - "Io che amo solo te" (Sergio Endrigo) con Le Deva

Random - "Ragazzo fortunato" (Jovanotti) con i Kolors

Willie Peyote - "Giudizi universali" (Samuele Bersani) con Samuele Bersani