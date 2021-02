Gli autistici contro Sia: "Il suo film causa crisi epilettiche"

Non si arrestano le polemiche su "Music", il film che ha segnato l'esordio come regista di Sia, la popstar australiana salita alla ribalta nel 2011 grazie al successo di "Titanium" di David Guetta.

Dapprima attaccato duramente dall'opinione pubblica per la scelta della cantante di affidare il ruolo della protagonista, una ragazza autistica, a Maddie Ziegler (già star dei suoi videoclip) e non ad un'attrice neurodiversa, ora il film viene bersagliato dallo stesso mondo dell'autismo. Su Change.org due ragazze che si definiscono autistiche, Nina Skov Jensen e Rosanna Katajia, hanno lanciato una petizione per chiedere agli organizzatori dei Golden Globes - in programma il prossimo 1° marzo - di ritirare le nomination per "Music", che ha ottenuto ai premi due candidature: "Miglior film commedia o musicale" e "Migliore attrice in un film commedia o musicale" per l'interpretazione di Kate Hudson. Il motivo? "Music" offenderebbe gli autistici. Si legge infatti nel testo della petizione:.

"Sia ha detto che il suo film è un atto d'amore alla comunità autistica. Ma nel film ci sono luci stroboscopiche, suoni forti, veloci movimenti di camera, che sono troppo stimolanti. Almeno una persona su quattro tra gli autistici soffre di crisi epilettiche e questo film può scatenarle. Più che fare un film per persone autistiche, Sia ha fatto un film che la maggior parte di noi non potrà guardare".

Critiche anche per l'interpretazione di Maddie Ziegler:

"Imita le persone autistiche proprio nel modo in cui vengono bullizzate. Tutto ciò contribuisce a sottolineare l'idea che le persone autistiche non valgono abbastanza e che il loro autismo deve essere interpretato da qualcuno che non ha minimamente idea di cosa voglia dire essere autistici".

Le ragazze che hanno lanciato la petizione si sono poste l'obiettivo di 75 mila firmatari. Al momento la petizione ha superato le 70 mila firme raccolte.