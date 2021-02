Motörhead, in uscita un album live e un film-concerto

Il prossimo 23 aprile Silver Lining Music pubblicherà “Louder Than Noise… Live In Berlin“, il nuovo live dei Motörhead. Registrato a Berlino nel 2012 di fronte a 12.000 fan, il live sarà disponibile in cd con bonus dvd, doppio vinile e box in edizione limitata. La registrazione è stata curata da Herwig Meyszner. Qui sotto potete vedere e ascoltare il pezzo “Over The Top”, tratto dal live. Con Ian “Lemmy” Kilmister, Phil Campbell e Mikkey Dee, “Louder Than Noise… Live In Berlin” è un coronamento, una dichiarazione definitiva del potere che il trio aveva da tempo.

Questa formazione è stata la più longeva della band, per questo si è deciso di celebrarla (Phil si unì nel 1984, Mikkey nel 1992, e la band suonò come trio dal 1995 fino all’ultimo spettacolo della band nel 2015). .Al disco live sarà affiancato il dvd con le riprese dal vivo del concerto.

01. I Know How To Die02. Damage Case03. Stay Clean04. Metropolis05. Over The Top06. Doctor Rock07. String Theory08. The Chase Is Better Than The Catch09. Rock It10. You Better Run11. The One To Sing The Blues12. Going To Brazil13. Killed By Death14. Ace Of Spades15. Overkill