“Black Renaissance", su YouTube la celebrazione della musica e dell'arte nera

YouTube Originals, in collaborazione con Google Arts & Culture, ha rivelato alcuni nuovi ospiti di "Black Renaissance", uno speciale che celebra i contributi alla black history da parte di artisti e personalità che hanno plasmato il mondo con performance, stimolanti inviti all'azione o discorsi che hanno alimentato il cambiamento. In anteprima venerdì 26 febbraio sul canale YouTube Originals, Stacey Abrams, HER, Anderson Paak, Kelly Rowland, Bob the Drag Queen, Ziwe Fumudoh, Maurice Harris, Yung BBQ, Nicole Byer, TwinsthenewTrend, Sherrie Silver, Oumi Janta, Donté Colley e Hollywood Movement si uniranno alla serata. Già confermati: Barack Obama, Michelle Obama, Jason Reynolds, Killer Mike, Desus Nice & The Kid Mero, Jemele Hill, l'artista Shantell Martin e Tobe Nwigwe.

L'arte e la cultura nera hanno definito l'esperienza americana. "Black Renaissance"che stanno reinventando il futuro. Jason Reynolds, autore di bestseller del New York Times e vincitore del NAACP Image Award, condurrà gli spettatori in un viaggio artistico attraverso la storia di questi personaggi con segmenti che includono messaggi di Michelle Obama e Stacey Abrams; Ci sarà anche la cantautrice Kelly Rowland in onore del 50 ° anniversario dell'iconico capolavoro di danza di Alvin Ailey, "Cry", che ha "dedicato a tutte le donne di colore, in particolare alle nostre madri"; spazio anche a un omaggio del direttore creativo Naomi Merlain che celebra l'arte dei capelli neri. Inoltre ci saranno discussioni letterarie con Barack Obama, Desus Nice & The Kid Mero e con la comica Nicole Byer, oltre a tantissime performance musicali.