Santoianni, il nuovo singolo è "Stazione di sosta"

E' da qualche giorno in radio e sulle piattaforme digitali “Stazione di sosta” il nuovo singolo di Santoianni; distribuito da Artist First, è accompagnato da un videoclip girato da Luca Cantavenera.



Donato Santoianni nasce a Milano nel 1993. Nel 2009 è in finale a Castrocaro. Nel 2010 vince SanremoLab, pubblica l’album "Swinging pop" per la Warner e prende parte ai Wind Music Awards all’Arena di Verona. È del 2013 l’incontro discografico con Gianni Bella e la sua etichetta, Edizioni Musicali Nuova Gente. Nel 2018 partecipa al Festival Musicultura, arrivando in finale. Nel 2019 pubblica il suo primo album di inediti “Fossi nato prima” scritto e composto interamente da lui. Dal 2020 inizia la collaborazione con il produttore Molla il cui primo frutto è il nuovo singolo “Stazione di Sosta”.