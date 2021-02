Lost: ecco il nuovo singolo ‘Banksy’ dal vivo per Rockol. Video

“Banksy” è il titolo del più recente singolo dei Lost, band di Vicenza nata nel 2003. Il brano è uscito lo scorso 15 gennaio, a più di un anno di distanza dalle canzoni “I suoi vent’anni” e "Una canzone buona” che, pubblicata nel maggio del 2019, ha segnato il ritorno sulle scene della formazione veneta dopo un silenzio discografico che durava da più di nove anni - ovvero dalla pubblicazione del suo ultimo album in studio, “Allora sia buon viaggio” del 2010.

Per Rockol, i Lost - gruppo formato da Walter Fontana (voce), Luca Donazzan (basso) e Roberto Visentin (chitarra) - hanno registrato una versione live di “Banksy”. Ecco il video:

A proposito del brano, accompagnato dal filmato riportato più avanti, il gruppo ha raccontato:

“‘Banksy’ è un inno alla vita, un canto liberatorio per ciò che spesso si dà per scontato, non a caso esce proprio in questo 2021, per tutti anno di rinascita e di grande speranza”.

In occasione dell’uscita del suo più recente singolo la band, che è riuscita a ottenere il primo contratto discografico grazie a MySpace e da sempre attenta verso internet e le nuove tecnologie, è stata appoggiata da Reface App - applicazione che consente agli utenti di sovrapporre la propria faccia a quella di una star e di trasformarsi nel protagonista di una scena di un film o di un clip musicale.