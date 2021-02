Concerto del Primo Maggio 2021, aperte le iscrizioni di 1MNext

iCompany, la società organizzatrice del Concerto del Primo Maggio di Roma, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni a 1MNext, il concorso che porterà tre artisti emergenti ad aprire la prossima edizione della maratona musicale che annualmente celebra la festa dei lavoratori.

Gli interessati potranno aderire all’iniziativa visitando il sito 1mnext.primomaggio.net e sottoponendo i propri lavori entro la mezzanotte del prossimo 21 marzo. Dopo una prima scrematura operata dalla Direzione Artistica del Concerto del Primo Maggio, entro l’8 aprile 2021 verranno resi noti i nomi di almeno 50 artisti che accederanno alla fase successiva di selezione. Dal 9 al 18 aprile 2021 il pubblico potrà manifestare la propria preferenza votando l’artista preferito. Il voto del pubblico della Rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità. Il 20 aprile 2021 verranno pubblicati i voti della Giuria di Qualità e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 Artisti finalisti. Il vincitore assoluto sarà annunciato durante il Concertone del Primo Maggio.

La valutazione finale del singolo Artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del Web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare Web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%. Le modalità della fase finale del concorso verranno annunciate tra qualche settimana, in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso.

“E’ plausibile che la soluzione adottata lo scorso anno in piena pandemia - che tra l’altro si è rivelata efficace, registrando gli ascolti più alti di sempre e riscuotendo l'apprezzamento di stampa e pubblico - venga in qualche modo ripensata e riproposta in una chiave nuova”, aveva spiegato a Rockol lo scorso primo febbraio Massimo Bonelli, titolare di iCompany e organizzatore del Concertone: “Sulla forma con la quale si farà l'evento è presto per fare previsioni.

L’andamento dell’epidemia è imprevedibile, e per questo ci siamo riservati di valutare due o tre opzioni operative differenti. Rimanendo imprescindibilmente legati al fattore televisivo, nelle prossime settimane valuteremo - insieme a tutte le entità preposte e coinvolte - le modalità più efficaci e attuabili per dare vita ad una nuova importante edizione del Concerto del Primo Maggio”.