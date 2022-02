Sanremo Story: le canzoni che hanno vinto il premio della Critica Mia Martini dal 2012 al 2021

Dal 1982 il Premio della Critica “Mia Martini” viene assegnato ogni anno – a eccezione, per quanto concerne la sezione Giovani, del 1982, 1983, 2004, 2005 e 2006 – agli artisti che si distinguono, agli occhi della stampa specializzata, per la qualità del loro contributo al Festival di Sanremo. Rivediamo insieme quali sono stati gli artisti che si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento, nella categoria Big e in quella Giovani, che vi presentiamo alternate.

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2012: Samuele Bersani, “Un pallone”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2012: Erica Mou, "Nella vasca da bagno del tempo"



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2013: Elio e le Storie Tese, “La canzone mononota”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2013: Renzo Rubino, "Il postino (Amami uomo)"



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2014: Cristiano De André, “Invisibili”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2014: Zibba & Almalibre, "Senza di te"



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2015: Malika Ayane, "Adesso e qui (nostalgico presente)"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2015: Giovanni Caccamo, “Ritornerò da te”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2016: Patty Pravo, “Cieli immensi”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2016: Francesco Gabbani, “Amen”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2017: Ermal Meta, “Vietato morire”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2017: Maldestro, “Canzone per Federica”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2018: Ron, "Almeno pensami"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2018: Mirkoeilcane, "Stiamo tutti bene"



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2019: Daniele Silvestri, "Argentovivo"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2019: Federica Abbate, "Finalmente"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2019: Mahmood, "Gioventù bruciata"



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2020: Diodato, "Fai rumore"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2020: Eugenio in Via di Gioia, "Tsunami"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2020: Willie Peyote, "Mai dire mai (La locura)"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2020: Wrongonyou, "Lezioni di volo"