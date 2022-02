Sanremo Story: le canzoni che hanno vinto il premio della Critica Mia Martini dal 2000 al 2005

Dal 1982 il Premio della Critica “Mia Martini” viene assegnato ogni anno – a eccezione, per quanto concerne la sezione Giovani, del 1982, 1983, 2004, 2005 e 2006 – agli artisti che si distinguono, agli occhi della stampa specializzata, per la qualità del loro contributo al Festival di Sanremo. Rivediamo insieme quali sono stati gli artisti che si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento, nella categoria Big e in quella Giovani, che vi presentiamo alternate.

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2000: Samuele Bersani, “Replay”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2000: Jenny B, "Semplice sai" (ex aequo)

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2000: Lithium, "Noël" (ex aequo)



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2001: Elisa, “Luce (tramonti a nord est)”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2001: Francesco Renga, "Raccontami..." (ex aequo)

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2001: Roberto Angelini, "Il signor Domani" (ex aequo)

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2002: Daniele Silvestri, “Salirò”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2002: Archinuè, “La marcia dei santi”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2003: Sergio Cammariere, “Tutto quello che un uomo”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2003: Patrizia Laquidara, “Lividi e fiori”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2004: Mario Venuti, “Crudele”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2004: non assegnato



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2005: Nicola Arigliano, “Colpevole”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2005: non assegnato