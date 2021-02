Sanremo Story: le canzoni che hanno vinto il premio della Critica Mia Martini dal 1994 al 1999

Dal 1982 il Premio della Critica “Mia Martini” viene assegnato ogni anno – a eccezione, per quanto concerne la sezione Giovani, del 1982, 1983, 2004, 2005 e 2006 – agli artisti che si distinguono, agli occhi della stampa specializzata, per la qualità del loro contributo al Festival di Sanremo. Rivediamo insieme quali sono stati gli artisti che, tra il 1994 e il 1999, si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento, nella categoria Big e in quella Giovani, che vi presentiamo alternate.



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1994: Giorgio Faletti, “Signor tenente”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1994: Baraonna, "I giardini d'Alhambra"



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1995: Giorgia, “Come saprei”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1995: Gloria, "Le voci di dentro"



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1996: Elio e le Storie Tese, “La terra dei cachi”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1996: Marina Rei, “Al di là di questi anni”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1997: Patty Pravo, “...E dimmi che non vuoi morire”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1997: Niccolò Fabi, “Capelli”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1998: Piccola Orchestra Avion Travel, “Dormi e sogna”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1998: Eramo & Passavanti, “Senza confini”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1999: Daniele Silvestri, “Aria”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1999: Quintorigo, “Rospo”