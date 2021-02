Sanremo Story: le canzoni che hanno vinto il premio della Critica Mia Martini dal 1988 al 1993

Dal 1982 il Premio della Critica “Mia Martini” viene assegnato ogni anno – a eccezione, per quanto concerne la sezione Giovani, del 1982, 1983, 2004, 2005 e 2006 – agli artisti che si distinguono, agli occhi della stampa specializzata, per la qualità del loro contributo al Festival di Sanremo. Rivediamo insieme quali sono stati gli artisti che, tra il 1988 e il 1993, si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento, nella categoria Big e in quella Giovani, che vi presentiamo alternate.



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1988: Fiorella Mannoia, “Le notti di maggio”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1988: Paola Turci, "Sarò bellissima"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1989: Mia Martini, “Almeno tu nell'universo”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1989: Mietta, "Canzoni"

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1990: Mia Martini e Mijares, “La nevicata del '56”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1990: Marco Masini, “Disperato”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1991: Enzo Jannacci, “La fotografia”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1991: Timoria, “L'uomo che ride”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1992: Nuova Compagnia di Canto Popolare, “Pe' dispietto”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1992: Aeroplanitaliani, “Zitti zitti (il silenzio è d'oro)”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1993: Cristiano De André, “Dietro la porta”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1993: Angela Baraldi, “A piedi nudi”