Sanremo Story: le canzoni che hanno vinto il premio della Critica Mia Martini dal 1982 al 1987

Dal 1982 il Premio della Critica “Mia Martini” viene assegnato ogni anno – a eccezione, per quanto concerne la sezione Giovani, del 1982, 1983, 2004, 2005 e 2006 – agli artisti che si distinguono, agli occhi della stampa specializzata, per la qualità del loro contributo al Festival di Sanremo. Rivediamo insieme quali sono stati gli artisti che, tra il 1982 e il 1987, si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento, nella categoria Big e in quella Giovani, che vi presentiamo alternate.

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1982: Mia Martini, “E non finisce mica il cielo”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1982: non assegnato



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1983: Matia Bazar, “Vacanze romane”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1983: non assegnato



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1984: Patty Pravo, “Per una bambola”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1984: Santandrea, “La fenice”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1985: Matia Bazar, “Souvenir”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1985: Mango, “Il viaggio” (ex aequo)

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1985: Cristiano De André, “Bella più di me” (ex aequo)

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1986: Enrico Ruggeri, “Rien ne va plus”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1986: Lena Biolcati, “Grande grande amore”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 1987: Fiorella Mannoia, “Quello che le donne non dicono”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 1987: Paola Turci, “Primo tango”