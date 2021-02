Sanremo 2021, Celentano ospite?

Adriano Celentano ospite a Sanremo 2021, con Roberto Benigni: lo scrive l’agenzia Adnkronos, che riporta che il Molleggiato sarebbe stato contattato dall'organizzazione del Festival, per un progetto che coinvolgerebbe anche Roberto Benigni, su di cui erano circolate voci nei giorni scorsi, e smentite da Lucio Presta, agente di Amadeus e di Benigni stesso.

Celentano è stato ospite del festival nel 2012, chiamato da Gianni Morandi per due serate, e nel 2004, quando venne chiamato a salvare la serata finale del Festival di Simona Ventura e del suo amico Tony Renis, in caduta libera di ascolti. Benigni e Celentano si incontrarono nel 2005 a Rockpolitik sulla Rai. L'ultima apparizione in tv del Molleggiato risale al 2019, al tormentato percorso di "Adrian", show e cartone animato di Canale 5 programmato ad inizio anno, sospeso per i bassi ascolti e concluso a fine anno.

Giusto ieri Amadeus ha confermato la presenza di Ornella Vanoni, altra voce che girava da giorni. È probabile che maggiori informazioni ufficiali - la presenza di Celentano per ora è solo un'ipotesi dell'agenzia - verranno divulgate in settimana, nella conferenza stampa generale del Festival.

Lo scorso 4 febbraio il Comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo di sicurezza elaborato nei giorni precedenti dai funzionari Rai, dando il via libera al Festival di Sanremo 2021 - che si svolgerà dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston