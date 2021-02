Serj Tankian pubblica il video di “Elasticity”, title track del suo nuovo EP

Come già segnalato da Rockol, pochi giorni fa il frontman dei System of a Down ha fatto sapere di essere intenzionato a pubblicare un nuovo EP solista con canzoni originariamente pensate per la formazione di origini armene. Oggi - 5 febbraio - Serj Tankian ha annunciato l’uscita del disco che includerà cinque inediti e, intitolato “Elasticity”, vedrà la luce il prossimo 19 marzo.

Oltre a confermare la pubblicazione, il frontman della band di “Toxicity” ha condiviso una prima anticipazione tratta dall’EP, la title track “Elasticity”. Il nuovo brano di Serj Tankian, che esce pochi mesi dopo le canzoni "Protect the Land" e "Genocidal Humanoidz” con cui i System of a Down hanno interrotto un silenzio discografico che durava da 15 anni, è accompagnato dal video diretto da Vlad Kaptur e riportato di seguito.

Oltre alla title track di “Elasticity”, è possibile ascoltare un altro assaggio del nuovo disco di Serj Tankian. Nello specifico si tratta della canzone intitolata “Electric Yerevan”, contenuta nel trailer del documentario di Tankian, “Truth to Power”, in uscita il 19 febbraio.

"Originariamente avevo scritto queste canzoni pensando ai System Of A Down”, aveva raccontato il frontman della band di “Chop Suey!” annunciando l’arrivo del suo EP. Aveva aggiunto: “Ma, visto che non riuscivamo a guardarci negli occhi per poter andare avanti, ho deciso di completarle da solo e farle uscire come EP”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Elasticity”:

“Elasticity”

“Your Mom”

“Rumi”

“How Many Times?”

“Electric Yerevan”