System Of A Down, Serj Tankian pubblicherà un ep pensato per la band

Uscirà questa settimana il nuovo eo di Serj Tankian dal titolo "Elasticity" e sarà un buon modo per capire cosa avrebbero potuto fare i System Of A Down visto che il disco è stato composto utilizzando canzoni inizialmente pensate per la band. Un primo assaggio è arrivato dal canale Instagram di Tankian , dove il cantante della band di origini armene ha condiviso un teaser della titletrack 'Elasticity' che sarà poi fatta ascoltare interamente il 4 febbraio sulla sua pagina YouTube. La particolarità di "Elasticity" sta nel fatto che, le canzoni contenute nell'ep sono di fatto degli 'scarti' dei System Of A Down, canzoni inizialmente pensate da Tankian per la band e poi accantonate.

Dopo il ritorno a sorpresa dei SOAD nel 2020 con non uno ma ben due inediti, questo potrebbe essere un altro modo per i fan di esorcizzare un blocco discografico che va avanti da circa 15 anni. "Originariamente avevo scritto queste canzoni pensando ai System Of A Down - ha detto Tankian - Ma, visto che non riuscivamo a guardarci negli occhi per poter andare avanti, ho deciso di completarle da solo e farle uscire come EP".

Lo scorso anno i System Of A Down sono tornati a sorpresa con ben due nuovi inediti, dal titolo 'Protect The Land' e 'Genocidal Humanoidz'. L'occasione per un evento di portata storica per gli amanti della band è stato, come spesso accade quando si tratta dei SOAD, spinto da motivazioni politiche e sociali. La rottura di un silenzio discografico durato circa 15 anni, infatti, è avvenuta solo per supportare il popolo armeno colpito dalla guerra nel territorio di Artsakh, zona centro di una battaglia tra Turchia e Azerbaijan.