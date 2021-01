Eddie Van Halen, a Los Angeles l'inaugurazione del murale in suo ricordo

Oggi, 26 gennaio, avrebbe compiuto 66 anni: il chitarrista dei Van Halen sarà celebrato con l'inagurazione di un murale, dipinto da Robert Vargas a Los Angeles un gigantesco murale in ricordo di Eddie Van Halen.

Il murale è posto fuori del Guitar Center di Hollywood, dove venne giraya parte del video musicale di "Panama", classico del repertorio dei Van Halen incluso nell'album del 1984, "1984". Queste le immagini:

Nei giorni scorsi, in una intervista alla stazione radio KXFM 104.7 Vargas ha spiegato:

"Siamo davvero entusiasti di farlo quel giorno e di donarlo al mondo. Questo sarà il primo murale di Eddie Van Halen negli Stati Uniti, ma soprattutto qui a Hollywood, dove loro si sono fatti le ossa."

Wolfgang, figlio del chitarrista e bassista dei Van Halen, ha pubblicato il suo primo singolo solista "Distance", un toccante tributo per il padre. La canzone, dedicata a suo padre è stata scritta prima della sua morte. Racconta Wolfgang Van Halen: "Mentre mio padre continuava a lottare con vari problemi di salute, immaginavo come sarebbe stata la mia vita senza di lui e quanto mi sarebbe mancato. Sebbene questa canzone sia incredibilmente personale, penso che a chiunque riguarda l'idea di avere una perdita profonda nella propria vita".

Wolfgang ha poi rivelato di essere riuscito a suonare "Distance" al padre prima che questi morisse. Così ricorda quel momento davvero emozionante: “Sentì l'idea. La suonai per lui, solo per me e lui. Abbiamo pianto. È stato difficile cantarla e suonarla fino in fondo."