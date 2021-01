Marley rivisitato: "Speak Life 3.0", il video

Si intitola "Speak Life 3.0" ed è un remix autorizzato della canzone di Damien Marley, il più giovane tra i figli di Bob: lo hanno curato Stefano De Donato, il chitarrista di Jovanotti Riccardo Onori, Sonny King, Andrea De Donato e Pablo Nannucci e fa parte di "Music For Love Vol.1", album e progetto con la produzione artistica di Stefano De Donato.

Oltre al remix, l'album contiene una nuova versione di "Cantabile" di Michel Petrucciani e "Dreaming Miles", dedicata a Miles Davis. Sono presenti nel disco 29 artisti di 8 nazionalità - tra gli altri Simona Bencini, Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella. L'album ha avuto la banedizione della Ghetto Youths Foundation dei fratelli Stephen, Damian e Julian Marley, organizzazione senza fini di lucro dedicata a fornire risorse ed opportunità alle comunità bisognose e a favorire cambiamenti sociali ed equità.

Questo l'elenco delle canzoni e dei musicisti coinvolti nel progetto:



1. CANTABILE 2.0 M. Petrucciani con Fabrizio Bosso Trumpet, Mario Rosini Piano, Pablo Nannucci Vocals, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Keyboards

2. MI HAVAS REVON DeDo/M. Catapano/K. Bracey con Marilena Catapano Vocals, Kayo Bracey Rap, Marco Caponi Sax, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Piano

3.

SPEAK LIFE 2.0 D. Marley con Sonny King Vocals, Pablo Nannucci Rap, Riccardo Onori Guitars, Simone Papi Rhodes, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Keys.

4. DREAMING MILES DeDo/F. Bosso con Fabrizio Bosso Trumpet, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Piano, Strings Arrangiament by Giuseppe Mazzamuto

5. EGO P. Nannucci/DeDo con Pablo Nannucci Rap, Marilena Catapano Choir, Andrea De Donato Keyboards, Marco Caponi Sax, Daniele Vettori Guitars, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Keyboards - Guitars

6. SEA NO STREET 2.0 R. Onori con Riccardo Onori Guitars, GianLuca Petrella Trombone, Sabina Sciubba Vocals, Rossano Gentili Rhodes, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Keyboards

7. LISTEN THE SOUND S. Ferraro/DeDo con Stefano Ferraro Vocals, Kayo Bracey Rap, Stefano De Donato. Beat Box

8. RAY CHARLES 2.0 K. Bracey con Kayo Bracey Rap, Andrea De Donato Piano – Keyboards, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Guitars

9. I AM A KING DeDo/S. King con Sonny King Vocals, Muhlis Berberoğlu Saz / Baglama, Tuğçe Albayrak Ney Flüte, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Keyboards - Piano

10. GOOD THINGS 2.0 DeDo/S. Bencini con Simona Bencini Vocals, Sonny King Rap, Alberto Marsico Hammond, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Guitars

11. HABANERA 2.0 G. Bizet/DeDo con Anastasia Boldyreva Vocals, Giuseppe Mazzamuto Vibraphone, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Guitars – Rhodes

12. UM AMOR ASSIM* C. Santana/H. Ferriera con Cecy Santana Vocals, Hugo Ferreira Vocals, Riccardo Onori Guitars, Daniel Fasano Drums, Stefano De Donato Bass - Key

13. GORE’E I. Mbaye con Ismaila Mbaye Vocals - Percussion, Duo Manibe':, Maurizio Lampugnani Vocals - Percussion

Leopoldo Sebastiani Bass

14. SPEAK LIFE 3.0 D. Marley con Sonny King Vocals, Pablo Nannucci Rap, Riccardo Onori Guitars, Francesco, Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass - Keys