I Foo Fighters suoneranno il nuovo album "Medicine At Midnight" sul loro canale radio

Una esibizione dal vivo dei Foo Fighters andrà in onda il prossimo 5 febbraio, per celebrare l'uscita del nuovo album della band statunitense "Medicine At Midnight" e di un loro canale radio su SiriusXM. Il concerto sarà in diretta dal Garage SiriusXM di Los Angeles e sarà condotto da Kat Corbett di SiriusXM, con la partecipazione di un pubblico virtuale di abbonati a SiriusXM.

Inoltre, non appena uscirà "Medicine At Midnight", alla mezzanotte del 5 febbraio, il canale trasmetterà l'album per intero quale parte di uno speciale dove la band lo commenterà canzone per canzone.

Il canale dedicato ai Foo Fighters debutterà il 3 febbraio e trasmetterà per due mesi. Vi saranno contenuti commenti speciali di Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee. Gli ascoltatori potranno anche ascoltare musica di altri artisti, selezionata personalmente dai membri della band. Il canale presenterà anche nove puntate di Dave Grohl Presents Sound City, un programma radiofonico in cui Grohl presenta la musica che è stata registrata negli Sound City Studios di Los Angeles, tra questi anche "Nevermind" dei Nirvana.

Non è finita qui, a partire dal 5 febbraio, su Pandora, i Foo Fighters avranno tre stazioni: Today's Alternative, Today's Hard Rock e Foo Fighters Radio con una nuova modalità di ascolto chiamata Backstage with Foo Fighters. Qui i componenti della band porteranno gli ascoltatori nel dietro le quinte delle nuove canzoni di "Medicine At Midnight", di quello di altri brani della band e di quelli delle canzoni preferite da ognuno dei membri del gruppo.

Lo scorso mercoledì i Foo Fighters si sono esibiti all'evento Celebrating America che ha salutato l'insediamento alla Casa Bianca del 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La formazione di Dave Grohl, per l'occasione, ha eseguito uno dei classici del loro repertorio, "Times Like These".