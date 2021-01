System of a Down: sabato un evento speciale sul loro canale YouTube

I System of a Down annunciano a mezzo social network un evento a sostegno della causa armena, terra d'origine dei loro padri, che si terrà sabato prossimo. Nel corso della serata verrà presentato anche il video ufficiale di "Genocidal Humanoidz", una delle due canzoni, l'altra è “Protect the Land”, che la band capitanata da Serj Tankian ha pubblicato lo scorso 6 novembre.

Proprio la causa armena ha portato i System of a Down a riunirsi in studio e a pubblicare, dopo quindici anni di silenzio discografico, i nuovi brani.

“I soldati che combattono per la libertà di Artsakh e Armenia hanno subito crimini di guerra per mano dell'Azerbaigian, incoraggiato dalla Turchia. Anche dopo il cessate il fuoco firmato il 10 novembre 2020, quegli eroi feriti nel recente conflitto hanno ancora un disperato bisogno di protesi, cure avanzate e cure mediche. Abbiamo organizzato un evento in live streaming per raccogliere fondi per riabilitare ed equipaggiare i quasi 1.000 soldati che hanno perso braccia e gambe con protesi artificiali. Il finanziamento andrà anche a vantaggio dell'introduzione di una rivoluzionaria terapia laser per il trattamento delle ustioni chimiche al fosforo bianco e per la riduzione delle cicatrici e del dolore. Tutti i proventi del live streaming verranno donati a questa causa. Vi diamo il benvenuto, insieme ai nostri ospiti speciali, per unirti a noi questo sabato 30 gennaio alle 9.00 Pacific/12.00 PM Eastern per sostenere i nostri sforzi, esclusivamente sul nostro canale YouTube. Appena dopo l'evento sarà trasmessa la prima video ufficiale di "Genocidal Humanoidz". Iscrivetevi subito al nostro canale per rimanere aggiornati. Non vediamo l'ora di vedervi questo fine settimana.”