Nandi Bushell ci riprova con i My Chemical Romance. Video

La ormai celebre Nandi Bushell ha iniziato il nuovo anno proponendo la cover di "Song 2" dei Blur, poi ha rivisitato “Immigrant Song” dei Led Zeppelin e ora è arrivata al momento emo. Nel nuovo video ha suonato la batteria sulle note di "Welcome to the Black Parade" dei My Chemical Romance.

Nelle note che accompagnano la clip la giovane batterista, solo dieci anni, ha scritto: "Adoro poter sprigionare tutte le mie energie dopo una settimana stressante di lezioni a casa ed esami online. Mio padre ha detto che questa settimana ho iniziato a passare attraverso una fase emo quando ho scoperto i My Chemical Romance! Molto bene! Adoro “Welcome To The Black Parade” una canzone fantastica!".

"Welcome to the Black Parade" è il primo singolo estratto dal terzo album della rock band statunitense pubblicato nel 2006.