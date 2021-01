Addio a Jimmie Rodgers, interprete di "Honeycomb"

Lo scorso 18 gennaio è morto Jimmie Rodgers, l'interprete di "Honeycomb" aveva 87 anni. A darne notizia è la figlia, Michele Rodgers, che l'ha salutato con queste parole: "Era il mio primo grande amore, il mio migliore amico e ora la mia più grande perdita".

Rodgers era nato il 18 settembre 1933 a Camas, nello stato di Washington. Da ragazzo imparò a suonare pianoforte e chitarra. Espletò il servizio militare in aeronautica entrato e nel 1952 venne inviato a sostenere le linee del fronte durante la guerra di Corea. Mentre era nell'esercito, si unì a una band chiamata Melodies. Una volta rientrato in patria iniziò a cantare nei locali notturni. Lì imparò la canzone "Honeycomb", una hit del 1954 scritta da Bob Merrill. Chiusa la carriera militare tornò nella sua città natale e si sposò, fu il primo di tre matrimoni. Da questa unione nacquero due figli, inclusa Michele. Rodgers poi ebbe altri due figli dalla seconda moglie e uno dalla terza consorte.

Rodgers si esibì come concorrente al talent show di Arthur Godfrey dove venne notato dalla Roulette Records, che pubblicò la sua versione di "Honeycomb" nel 1957. La canzone raggiunse la posizione numero uno della classifica. Quel successo non fu mai più replicato, ma con altri brani si mise in luce nelle parti alte della chart dedicata al country negli anni Sessanta e Settanta.