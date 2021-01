"Fuck you": come dirlo in musica

Ispirati dalla recentissima comparsa su YouTube della canzone che apre questo elenco, siamo andati alla ricerca di canzoni che abbiano per titolo questa esplicita esortazione. Ecco il risultato della nostra esplorazione.

1nonly x ciscaux, "Fuck you!"



Alberto y Lost Trios Paranoias, "Fuck you" (dal doppio EP "Heads Down, No Nonsense, Mindless Boogie", 1978)



Lily Allen, "Fuck you" (dall'album "No shame", 2018)



Cee Lo Green, "Fuck you" (dall'album "The lady kller", 2010)



Archive, "Fuck U" (dall'album "Noise", 2004)



Placebo, "Fuck U" (dall'album "Ashtray Heart", 2009)



Silent Child, "F**k You" (dall'album "Fuck you", 2020)



J-Ax e Paola Turci, "Fuck you" (dall'album "Domani smetto", 2002)



Pharoahe Monch, "F**k You" (dall'album "Put It on Me", 2001)

Kailee Morgue, "F**k U"



Emis Killa, "Vaffanculo" (dal mixtape "Keta Music", 2009)



I Cinque Madrigalisti, "Ma vaffan-zum" (da "Amici Miei - atto secondo")

Marco Masini, "Vaffanculo" (dall'album "T'innamorerai", 1993 - con un affettuoso saluto a Giancarlo Bigazzi, nell'anniversario della sua scomparsa))