C'è anche Alex Alessandroni, figlio di Alessandro, compianto compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore noto ai più per essere stato il "fischio" delle grandi colonne sonore del filone spaghetti western, da "Per un pugno di dollari" a "Lo chiamavano Trinità", nel nuovo disco di Paul Stanley.

Il nome del musicista, nato e cresciuto a Roma prima di trasferirsi negli Usa, dove dopo aver studiato al Berklee College of Music ha collaborato con - tra gli altri - Whitney Houston, Christina Aguilera, Pink e Nelly Furtado, compare nella line up dei Soul Station, la band del cantante parallela ai Kiss, che il prossimo 5 marzo debutterà sul mercato con l'album "Now and then".

Le sessions hanno visto Alessandroni lavorare gomito a gomito con Stanley, curando per il progetto il ruolo di direttore musicale, suonando anche le tastiere. Del gruppo fanno parte anche Rafael "Hoffa" Moreira (chitarra e cori), Sean Hurley (basso), Ely Rise (tastiere), Eric Singer e RayYslas (percussioni), Gavyn Rhone, Crystal Starr e Laurhan Beato (cori) e Jon Pappenbrook (tromba).

Il progetto è un omaggio alle star della musica soul e r&b: ad anticipare il disco, il singolo "O-O-H Child", rivisitazione di un successo del gruppo soul di Chicago dei Five Stairsteps, datato 1970. Di seguito, copertina e tracklist:

01. Could It Be I'm Falling In Love

02. I Do

03. I, Oh I

04. Ooo Baby Baby

05. O-O-H Child

06. Save Me (From You)

07. Just My Imagination (Running Away With Me)

08. Whenever You're Ready (I'm Here)

09.

The Tracks Of My Tears.

10. Let's Stay Together

11. La-La – Means I Love You

12. Lorelei

13. You Are Everything

14. Baby I Need Your Loving