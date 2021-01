NOFX, il nuovo album esce a febbraio

Si intitola “Single Album” il nuovo disco di inediti in studio dei NOFX, ideale seguito di “First Ditch Effort”, l’ultima prova sulla lunga distanza consegnata dalla formazione guidata da Fat Mike nel 2016: il lavoro, prodotto da Bill Stevenson e Jason Livermore, è stato anticipato dal primo estratto “Linewleum”, nuova versione del brano “Linoleum”, pubblicata in origine sul disco degli stessi NOFX del 1994 “Punk in Drublic”, fissato su nastro con il contributo di parte degli Avenged Sevenfold.

“Non avevo idea del perché 'Linoleum' fosse la canzone dei NOFX più coverizzata dagli altri gruppi, mentre le altre nostre canzoni non ricevono praticamente alcuna attenzione”, ha spiegato Fat Mike: “‘Linoleum’ non era un singolo, non aveva un video, non era stata mandata in radio e, cosa più importante, non aveva neppure un ritornello.

Tutte le canzoni famose hanno un ritornello, cazzo. Quindi una notte sono rimasto sveglio fino alle 4 del mattino a sentire tutte le diverse versioni presenti su YouTube. Guardare centinaia di band provenienti da oltre 28 paesi - soprattutto dall’Indonesia - mentre facevo andare ‘Linoleum’ è stata un'esperienza umiliante per me. Quindi ho deciso di scrivere una canzone che suonasse come un urlo alle orecchie di tutta quella gente che ha imparato quei quattro accordi e quei versi non in rima. Poi ho chiesto alla più grande di tutte le band, gli Avenged Sevenfold, di suonarla. Poi M Shadows ha suggerito di fare un video insieme. Poi ho pensato che avrei dovuto mettere tutte le band nel video. Bene, non potevo mettercele tutte, ma ne ho scelte alcune fantastiche. Una canzone sul non suonare una canzone che non è una canzone di successo con un video su altre band che rifanno la canzone stessa: questo è il motivo per cui amo il punk rock e scrivere canzoni punk. Lasciare da parte le regole”.

I NOFX avevano in programma di pubblicare un doppio album nel corso del 2020: a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il gruppo è stato costretto a cambiare i propri piani. “Quando scrivi un doppio album, scrivi in ​​modo diverso", ha spiegato al proposito Fat Mike: "Stavo scrivendo canzoni davvero diverse e alcune divertenti, ma devi essere capace di mettere insieme un doppio album abbastanza interessante da poterlo ascoltare per intero. Volevo fare un doppio album perfetto, e non ci sono riuscito. Così ho deciso fare un album singolo. Da qui il titolo”.

Definito dallo stesso frontman un disco “oscuro”, “Single Album” include - tra gli altri brani - una canzone da oltre sei minuti ("The Big Drag", definita dall’autore "un voto personale sullo sfruttare al meglio la vita, anche quando innegabilmente fa schifo"), una ballata per pianoforte ("Your Last Resort") e un brano dalle cadenze reggae - “Fish in a Gun Barrel” - incentrata su una sparatoria di massa come quella al festival Route 91 Harvest a Las Vegas nel 2017, sul quale la band ironizzò - “Almeno erano fan del country e non del punk”, scherzò Fat Mike sul palco della Mecca dell’azzardo a stelle e strisce circa un anno dopo la tragedia che costò la vita a 59 persone - attirandosi gli strali di gran parte dell’opinione pubblica statunitense.

Ecco, di seguito, la tracklist di “Single Album”:

01. The Big Drag

02. I Love You More Than I Hate Me

03. Fuck Euphemism

04. Fish in a Gun Barrel

05. Birmingham

06. Linewleum

07. My Bro Cancervive Cancer

08. Grieve Soto

09. Doors and Fours

10. Your Last Resort