Angus Young racconta come scrisse "Realize" insieme al fratello Malcolm

Dopodomani, mercoledì 13 gennaio, gli AC/DC pubblicheranno il video del loro ultimo singolo, "Realize". Il brano è incluso nel loro album più recente, quello del ritorno della band australiana, "Power Up" (leggi qui la recensione), uscito lo scorso mese di novembre, sei anni dopo "Rock Or Bust" (leggi qui la recensione).

In una recente intervista con la TV francese Heavy1, il chitarrista della band australiana Angus Young parlando di "Realize", primo brano della tracklist di "Power Up", ha raccontato: " Di "Realize", ricordo di averci lavorato con Mal (Malcolm Young, fratello di Angus, chitarrista ritmico della band, scomparso nel novembre del 2017, ndr). Ci abbiamo dedicato un bel po' di tempo. Era una delle sue idee forti. Io sapevo quanto gli piacesse. Ricordo quando la stavamo scrivendo, lo sforzo che ci ha profuso e come l'ha costruita. Il fatto è che ricordo che abbiamo pensato la parte musicale insieme, come volevamo farla. Mi ha dato la sua idea per il gancio, il ritornello, quando mi ha dato l'idea della strofa, di come voleva il testo, me l'ha cantata grezzamente. L'ho sentita e mi è rimasta impressa nella testa per tutto il giorno. E ho pensato, ma quanto è intelligente? Ha appena inventato qualcosa. Era una di quelle cose che continuavo a ripetermi in testa."

E ha continuato ancora: "A volte pensavo, 'Non so da dove prende queste idee'. Era il suo grande dono... Per lui, una canzone non era una combinazione di riff e ganci e così via. Aveva una sorta di dono naturale... Ogni volta che creava una canzone, le parti si univano insieme, testi, musica era una specie di dinamica (...) Con questa, però, era stato così chiaro e mi è rimasto impresso. Aveva preso il microfono con la sua voce ruvida, perché puoi farlo qualche volta. E gli ho detto, 'Mal, se è per me, non è necessario. Ce l'ho qui [indicando la sua testa ridendo]".