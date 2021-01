Rockol ha accolto volentieri la proposta del sito Velvet Goldmine e del gruppo facebook David Bowie Fans Italia, che offrono ai propri iscritti la possibilità di votare la loro cover preferita fra le 70 (più una) raccolte da Rockol per il David Bowie Tribute Day. Mentre sul sito di Rockol tutti potranno ascoltare le cover, solo i fan di David Bowie appartenenti a Velvet Goldmine o David Bowie Fans Italia potranno votare quelle che secondo loro sono le cover migliori, esprimendo anche più preferenze (per farlo è necessario tornare più volte sulla pagina). Ci saranno due settimana di tempo per ascoltare e votare.

Dall'archivio di Rockol - La storia di "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" di David Bowie