Emesso un mandato di cattura per uno stalker di Katy Perry

È stato emesso un mandato di arresto per il presunto stalker di Katy Perry dopo che questi non si è presentato in tribunale lo scorso venerdì 8 gennaio per rispondere delle accuse. William Edward Terry, questo il nome della persona, mercoledì 6 gennaio è stato accusato di violazione di domicilio per essere entrato, lo scorso settembre, nella casa della 36enne popstar californiana a Beverly Hills. A riportare la notizia è il sito solitamente bene informato su quanto accade ai personaggi del mondo dello spettacolo che gravitano su Los Angeles, Tmz.

All'uomo è stato assegnato un ordine restrittivo dopo che, secondo quanto riferito, ha scavalcato la recinzione della proprietà di Katy Perry mentre lei era in casa con la figlia neonata. Le cronache riportano che il Terry abbia rifiutato di lasciare la residenza fino a quando non è stato bloccato dalla sicurezza e poi consegnato alle forze di polizia di Los Angeles che lo hanno arrestato per violazione di domicilio.

Si riporta inoltre che Terry ha pubblicato una serie di messaggi preoccupanti su Twitter nel dicembre 2019 – tra questi le minacce di "spezzare il collo di Orlando Bloom" (l'attore è l'attuale compagno di Katy Perry e padre di Daisy la loro figlia nata lo scorso agosto, ndr) e augurando che il figlio di Bloom e la sua ex, la modella australiana Miranda Kerr, "abbiano il covid e muoiano". Si riporta inoltre che abbia fatto dei commenti sessualmente espliciti su Katy Perry.

Dimenticando questa brutta faccenda e tornando a questioni prettamente musicali, Katy Perry ha pubblicato in dicembre il video di "Not The End Of The World", dove compare la cantante e attrice Zooey Deschanel. Nella clip si vede la Deschanel catturata dagli alieni che credono sia la pop star. Si dice che l'idea per il video derivi dal pensiero avuto dalla Perry di impiegare la Deschanel come suo doppio corpo mentre era maternità.