David Bowie Tribute Day: Max Zanotti in "This is not America" per Rockol

Max Zanotti, cantautore comasco, già voce e penna dei Deasonika (quattro album tra il 2001 e il 2008) attualmente frontman della rock band Casablanca (due album tra cui il recente “Pace, violenza o costume”), affianca anche alla carriera di produttore artistico la sua avventura solista. Dopo l’esordio con il disco “L’illusione” (Carosello, 2011) e numerose collaborazione come voce del collettivo Rezophonic, negli album di L’Aura, Scary Allan Crow, DJ Myke, arriva a fine 2019 il nuovo lavoro solista intitolato “A un passo” (Vrec Music Label /Audioglobe) da cui sono estratti i singoli “Love Me Blind” e “Resta".

Max Zanotti partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "This is not America".

Dall'archivio di Rockol - La storia di "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" di David Bowie