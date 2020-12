Ed Sheeran, fine della striscia vincente: debutto modesto per il nuovo singolo in Uk

Fine della striscia vincente per Ed Sheeran. Stavolta il ragazzo d'oro - anzi, di platino, anzi ancora: di multiplatino - del pop made in UK deve accontentarsi di un risultato modesto, in termini di vendite e di performance in classifica, per il suo ultimo singolo.

"Afterglow", pubblicato a sorpresa lo scorso lunedì, 21 dicembre, preannunciato da un post condiviso sui social qualche ora prima, non è riuscito a spingersi oltre la 30esima posizione della classifica dei singoli più acquistati della settimana nel Regno Unito, quella che tradizionalmente premia il numero uno di Natale (quest'anno in vetta ci sono i LadBaby, che hanno soffiato il primo posto a Mariah Carey e Wham! - si tratta del terzo successo natalizio consecutivo per il duo di youtuber). Certo, c'è da dire pure che il brano ha avuto a disposizione solamente quattro giorni per scalare le classifiche: ma i singoli del rosso cantautore di Halifax, negli ultimi anni, avevano tutti centrato se non il primo posto della classifica quantomeno la top 10.

"Shape of you" e "Castle on the hill", i primi due brani estratti dall'album "Divide", nel gennaio del 2017 debuttarono rispettivamente al primo e secondo posto della graduatoria elaborata dalla Official Charts Company. Da "Divide" vennero estratti anche "Galway girl" (debuttò alla seconda posizione), "Perfect" (esordì al quarto posto, salvo poi conquistare la vetta) e "Happier" (sesto posto al debutto). Il singolo apripista del successivo progetto di Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project", il duetto con Justin Bieber su "I don't care", nel maggio del 2019 entrò subito al primo posto della classifica: ci restò per otto settimane consecutive.

Accompagnato da un video girato sulle colline umbre, dove il cantautore ha recentemente acquistato una tenuta, che ad oggi ha totalizzato 14 milioni di visualizzazioni su YouTube, "Afterglow" è stato presentato da Ed Sheeran ai fan come un semplice regalo di Natale: "Non è il primo singolo estratto dal nuovo album, ma semplicemente una canzone che amo e che spero voi possiate amare tanto quanto me".