Ed Sheeran: guarda il video del nuovo singolo "Afterglow"

Ieri l'annuncio di un regalo di Natale in arrivo per i fan di Ed Sheeran, oggi, come da promessa, è giunta "Afterglow". La prima musica del cantautore britannico da circa un anno e mezzo a questa parte. Ovvero, da quando venne pubblicato l'album "No.6 Collaborations Project" (leggi qui la recensione) uscito nell'estate del 2019. Disco al quale collaborarono molti artisti, tra questi, Stormzy, Justin Bieber, Camila Cabello, Cardi B, Travis Scott, Skrillex, Bruno Mars.

Con la canzone Ed Sheeran coglie l'occasione per inviare gli auguri di buon Natale : “Hey ragazzi. "Afterglow" è una canzone che ho voluto pubblicare per voi. È solo una canzone che amo e che spero che piaccia anche a voi! Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà, ciao x”

Più sotto potete vedere il video e la copertina disegnata dallo stesso Ed Sheeran.