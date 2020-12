Chi sono i LadBaby: è loro il numero uno di Natale in UK

Tutti pazzi per i LadBaby, nel Regno Unito. Il duo di youtuber composto da Mark Ian Hoyle e da sua moglie Roxanne ha vinto l'ambita medaglia assegnata idealmente dalla Official Charts Company, la società che si occupa di stilare le graduatorie di vendita oltremanica, a chi conquista il primo posto della classifica dei singoli più venduti nella settimana di Natale.

Una tradizione, quella dei numeri uno di Natale, che nel Regno Unito è ben radicata da anni (la consuetudine ebbe inizio nel '52 - quell'anno ad avere la meglio fu Al Martino con "Here in my heart").

Per i LadBaby, quest'anno al primo posto con "Don't stop me eatin'", parodia di "Don't stop believin'" dei Journey (anche se la copertina omaggia i Queen), si tratta del terzo numero uno di Natale consecutivo: conquistarono la vetta della classifica nel 2018 con una parodia di "We built this city" degli Starship e l'anno scorso con una parodia di "I love rock'n'roll" degli Arrow (ma resa celebre da Joan Jett e i suoi Blackhearts), "I love sausage rolls". Stavolta hanno soffiato il primo posto a Mariah Carey (seconda con "All I want for Christmas is you"), Wham! (terzi con "Last Christmas"), Jess Glynne (quarta con "This Christmas"). Fuori dalla top 20 Liam Gallagher (24esimo con "All you're dreaming of") e - a sorpresa - Ed Sheeran (trentesimo con "Afterglow").

Il singolo dei LadBaby - che nel Regno Unito sono un po' ciò che in Italia sono i Me Contro Te, seppur in versione adulta: gli youtuber hanno due figli e hanno iniziato a postare video sui social proprio per raccontare la loro vita da genitori - è uscito appena la scorsa settimana e in sette giorni ha totalizzato la bellezza di 158 mila copie tra download digitali e riproduzioni in streaming.

"Don't stop me eatin'", a scopo benefico (i proventi saranno devoluti alla Trussell Trust, organizzazione benefica che rappresenta la più grande rete di banche alimentari nel Regno Unito), è stato stampato anche in versione fisica: il 94% delle vendite è rappresentato proprio da quelle fisiche e dal download.