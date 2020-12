Ennio Morricone, esce la colonna sonora ‘perduta’ di ‘I due evasi di Sing Sing’

A oltre cinquant’anni dalla distribuzione nelle sale della pellicola sarà finalmente pubblicata la colonna sonora che Ennio Morricone scrisse e diresse per “I due evasi di Sing Sing”, commedia del 1964 diretta da Lucio Fulci che ebbe per protagonisti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia: l’opera firmata dal grande e compianto compositore italiano venne resa disponibile in pochi rarissimi esemplari promozionale verso la fine degli anni Sessanta, prima che il master in mono con le incisioni originali venisse dimenticato negli archivi. A ritrovare il prezioso documento è stata la Sonor Music Editions, che dopo aver ritrovato i nastri ha lavorato sulle take aggiungendo al prodotto finale due bonus track.

Il disco sarà immesso sui mercati a partire dal prossimo 19 gennaio.

Diretto da uno dei maestri del cinema di genere italiano, “I due evasi di Sing Sing” fu sceneggiato dallo stesso Fulci insieme a Marcello Ciorciolini: nel cast della pellicola, oltre a Franchi e Ingrassia, figurano attori che negli anni a venire avrebbero conquistato una notevole popolarità presso il pubblico italiano come Arturo Dominici, la britannica Gloria Paul (che si sarebbe fatta conosce anche come cantante nella seconda metà degli anni Sessanta) e un giovanissimo - alla sua seconda prova in carriera su un set cinematografico - Lino Banfi, per l’occasione chiamato sul set a interpretare un amico del personaggio di Franchi.