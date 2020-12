John “Ecstasy” Fletcher dei Whodini è morto

John “Ecstasy” Fletcher, membro fondatore dei Whodini, uno dei primi gruppi della scena hip hop newyorkese dei primi anni 80, è morto all’età di 56 anni, per cause che non sono state rese note. “Gli antenati africani e nativi americani”, ha scritto la figlia Jonnelle in un comunicato, “si sono riuniti e hanno scelto questo giorno, durante il solstizio d’inverno per richiamare una delle anime più adorabili, generose e sincere, che ha abbellito il cuore del mondo attraverso l’arte, l’hip hop, la famiglia, i figli e i nipoti. John ‘Ecstasy’ Fletcher era un uomo amato, il compagno di Deltonia ed ex marito di Carla, gemello di Joseph, artista, amico, e partner a vita del leggendario Jalil dei Whodini. Whodini ha segnato il corso dell’hip hop di status leggendario che siamo sicuri arriverà ai nostri nipoti”. I Whodini furono un gruppo old school hip hop statunitense, attivi dal 1981 al 1996.