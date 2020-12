‘Silent night’: la versione a cappella di Andrea Bocelli e quella di Lana Del Rey. Video

Lo scorso 18 dicembre è stato trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Andrea Bocelli un set acustico natalizio che ha visto il tenore toscano, accompagnato dal Maestro Carlo Bernini al pianoforte, eseguire diversi brani all’interno delle Grotte di Frasassi. Durante il live Bocelli - che il 12 dicembre ha tenuto il concerto virtuale “Believe in Christmas”, durante il quale ha cantato anche la propria versione di “Hallelujah” insieme alla figlia Virginia - ha interpretato, tra le altre cose, il classico natalizio “Silent night”.

Oltre che dal tenore - il cui set acustico alle Grotte di Frasassi sarà trasmesso su Canale 5 il prossimo 25 dicembre, in seconda serata - il brano di Natale è stato recentemente eseguito anche da Lana Del Rey. L’artista newyorkese ha proposto una propria versione di “Silent night” a margine di un evento virtuale su Twitch che, organizzato da Ally Coalition, Jack Antonoff e la di lui sorella Rachel, ha contato della partecipazione di - tra gli altri - Hayley Williams e St. Vincent.

La voce di “Blue jeans”, oltre al classico natalizio, ha eseguito anche una versione live del suo singolo pubblicato lo scorso ottobre, “Let me love you like a woman”, prima anticipazione del suo prossimo album “Chemtrails over the Country Club”.

Ieri, 22 dicembre, Lana Del Rey ha offerto un altro assaggio della sua nuova prova sulla lunga distanza - di cui al momento non si conosce l'esatta data di uscita - e ha condiviso il teaser video della title track del successore di "Norman fucking Rockwell!” del 2019. Il singolo “Chemtrails over the Country Club”, come annunciato sui social dalla cantautrice, uscirà il prossimo 11 gennaio - giorno in cui sarà possibile anche preordinare il nuovo disco della 35enne artista.